Первый замглавы Минобороны Цаликов поздравил госпиталь Вишневского с 55-летним юбилеем
- globallookpress.com
- © Konstantin Kokoshkin
«Более полувека специалисты вашего лечебного заведения оказывают качественную медицинскую помощь пациентам, успешно проводя сложнейшие хирургические операции, спасают человеческие жизни», — зачитал он поздравительную речь от имени главы Минобороны.
Цаликов добавил, что благодаря мощной научно-медицинской базе в госпитале ведутся важные исследования, внедряются новые методы диагностики и лечения.
«Профессионализм, бесконечная преданность избранному делу, отзывчивость и сострадание врачей, медсестёр, санитаров достойны самого глубокого уважения», — подчеркнул он.
Цаликов пожелал коллективу госпиталя крепчайшего здоровья и поблагодарил за неоценимый вклад в возвращение людей на службу Родине.
Ранее президент России Владимир Путин поблагодарил находящихся в зоне проведения спецоперации добровольцев за мотивацию и готовность защищать Родину.