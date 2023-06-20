Первый замглавы Минобороны Цаликов поздравил госпиталь Вишневского с 55-летним юбилеем

Первый заместитель министра обороны России Руслан Цаликов поздравил коллектив Центрального военно-клинического госпиталя имени А.А. Вишневского с 55-летним юбилеем.

«Более полувека специалисты вашего лечебного заведения оказывают качественную медицинскую помощь пациентам, успешно проводя сложнейшие хирургические операции, спасают человеческие жизни», — зачитал он поздравительную речь от имени главы Минобороны.

Цаликов добавил, что благодаря мощной научно-медицинской базе в госпитале ведутся важные исследования, внедряются новые методы диагностики и лечения.

«Профессионализм, бесконечная преданность избранному делу, отзывчивость и сострадание врачей, медсестёр, санитаров достойны самого глубокого уважения», — подчеркнул он.

Цаликов пожелал коллективу госпиталя крепчайшего здоровья и поблагодарил за неоценимый вклад в возвращение людей на службу Родине.

Ранее президент России Владимир Путин поблагодарил находящихся в зоне проведения спецоперации добровольцев за мотивацию и готовность защищать Родину.