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Первый замглавы Минобороны Цаликов поздравил госпиталь Вишневского с 55-летним юбилеем

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Первый заместитель министра обороны России Руслан Цаликов поздравил коллектив Центрального военно-клинического госпиталя имени А.А. Вишневского с 55-летним юбилеем.
Первый замглавы Минобороны Цаликов поздравил госпиталь Вишневского с 55-летним юбилеем
  • globallookpress.com
  • © Konstantin Kokoshkin

«Более полувека специалисты вашего лечебного заведения оказывают качественную медицинскую помощь пациентам, успешно проводя сложнейшие хирургические операции, спасают человеческие жизни», — зачитал он поздравительную речь от имени главы Минобороны.

Цаликов добавил, что благодаря мощной научно-медицинской базе в госпитале ведутся важные исследования, внедряются новые методы диагностики и лечения.

«Профессионализм, бесконечная преданность избранному делу, отзывчивость и сострадание врачей, медсестёр, санитаров достойны самого глубокого уважения», — подчеркнул он.

Цаликов пожелал коллективу госпиталя крепчайшего здоровья и поблагодарил за неоценимый вклад в возвращение людей на службу Родине.

Ранее президент России Владимир Путин поблагодарил находящихся в зоне проведения спецоперации добровольцев за мотивацию и готовность защищать Родину.

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