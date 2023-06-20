Минсельхоз предложил продлить запрет на вывоз риса из России до конца 2023 года
Министерство сельского хозяйства России выступило с инициативой продлить запрет на экспорт риса и рисовой крупы до конца текущего года.
- Gettyimages.ru
- © Rattankun Thongbun
Соответствующее постановление опубликовано на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
В декабре прошлого года сообщалось, что правительство России продлило запрет на экспорт риса на полгода.
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