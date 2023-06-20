В Татарстане запустят пилотный проект по трудоустройству жителей с ментальными нарушениями
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Об этом сообщает ГТРК «Татарстан».
Проект будет действовать в период с 2023 по 2026 год. Помощь окажут гражданам с расстройствами аутистического спектра и другими ментальными нарушениями. У них не должно быть медицинских противопоказаний.
Контролировать выполнение постановления будет региональный Минтруд.
Ранее сообщалось, что в Ульяновской области создадут первый в регионе экскурсионный маршрут для слепых и слабовидящих.