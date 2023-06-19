Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

В Ульяновской области создадут первый в регионе экскурсионный маршрут для слабовидящих

Короткая ссылка
В Ульяновской области создадут первый в регионе экскурсионный маршрут для слепых и слабовидящих. Это инициатива Культурного фонда имени Гончарова. Она победила в конкурсе Фонда президентских грантов.
В Ульяновской области создадут первый в регионе экскурсионный маршрут для слабовидящих
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает mosaica.ru со ссылкой на региональное правительство.

Проект получил название «Город на Венце. Новый взгляд». Он призван открыть новое туристическое направление в области — инклюзивный туризм.

«В рамках проведённых мероприятий проекта будет разработан маршрут, написан текст экскурсии с тифлокомментариями, изготовлены специальные экспонаты: тактильная станция центра города, тактильные и ольфакторные объекты показа», — рассказала автор и руководитель проекта, заведующая сектором туризма Ульяновского областного краеведческого музея имени Гончарова Елена Земскова.

Ранее НСН со ссылкой на слова Владислава Овчинского сообщила, что в третьем сезоне проекта «Открой#Моспром», который проходил с 15 по 31 мая, приняли участие около 3200 человек.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить