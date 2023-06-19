В Ульяновской области создадут первый в регионе экскурсионный маршрут для слабовидящих

В Ульяновской области создадут первый в регионе экскурсионный маршрут для слепых и слабовидящих. Это инициатива Культурного фонда имени Гончарова. Она победила в конкурсе Фонда президентских грантов.

Об этом сообщает mosaica.ru со ссылкой на региональное правительство.

Проект получил название «Город на Венце. Новый взгляд». Он призван открыть новое туристическое направление в области — инклюзивный туризм.

«В рамках проведённых мероприятий проекта будет разработан маршрут, написан текст экскурсии с тифлокомментариями, изготовлены специальные экспонаты: тактильная станция центра города, тактильные и ольфакторные объекты показа», — рассказала автор и руководитель проекта, заведующая сектором туризма Ульяновского областного краеведческого музея имени Гончарова Елена Земскова.

Ранее НСН со ссылкой на слова Владислава Овчинского сообщила, что в третьем сезоне проекта «Открой#Моспром», который проходил с 15 по 31 мая, приняли участие около 3200 человек.