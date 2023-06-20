Взрыв на Тамбовском пороховом заводе произошёл во время работ подрядной организации
- РИА Новости
«Взрыв на Тамбовском пороховом заводе произошёл при проведении работ по монтажу и обвязке чанов горячей промывки пироксилина сторонней подрядной организацией», — заявили на предприятии.
Отмечается, что в результате происшествия пострадали 12 человек. Скончались четверо из них.
В числе пострадавших — один сотрудник порохового завода, а остальные — работники подрядных организаций.
Всех пострадавших доставили в медучреждение.
Глава Тамбовской области Максим Егоров заявил, что причиной ЧП на местном пороховом заводе стал человеческий фактор.
20 июня в ГУ МЧС России по Тамбовской области заявили, что в здании порохового завода в городе Котовске произошло возгорание.