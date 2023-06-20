Взрыв на Тамбовском пороховом заводе произошёл во время работ подрядной организации. Об этом информирует Интерфакс со ссылкой на сообщение предприятия.

«Взрыв на Тамбовском пороховом заводе произошёл при проведении работ по монтажу и обвязке чанов горячей промывки пироксилина сторонней подрядной организацией», — заявили на предприятии.

Отмечается, что в результате происшествия пострадали 12 человек. Скончались четверо из них.

В числе пострадавших — один сотрудник порохового завода, а остальные — работники подрядных организаций.

Всех пострадавших доставили в медучреждение.

Глава Тамбовской области Максим Егоров заявил, что причиной ЧП на местном пороховом заводе стал человеческий фактор.

20 июня в ГУ МЧС России по Тамбовской области заявили, что в здании порохового завода в городе Котовске произошло возгорание.