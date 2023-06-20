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Госдума запретила с 2024 года вылов морских млекопитающих в культурно-просветительских целях

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Госдума приняла во втором и третьем чтениях закон о запрете с 1 сентября 2024 года на добычу и вылов морских млекопитающих в учебных и культурно-просветительских целях.
Госдума запретила с 2024 года вылов морских млекопитающих в культурно-просветительских целях
  • Gettyimages.ru
  • © Brook Peterson/Stocktrek Images

Исключением выступают лишь случаи добычи этих животных на основании решений комиссии, состав и порядок деятельности которой должно утвердить правительство, передаёт РИА Новости.

В список, в частности, включены киты, дельфины, морские свиньи, косатки и белухи.

В декабре сообщалось, что правительство России прислало положительный отзыв на законопроект, предусматривающий запрет на вылов китов, дельфинов и морских свиней в культурно-просветительских целях.

Законопроект внесли зампред комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов, депутаты Светлана Бессараб, Владимир Плотников и Николай Валуев.

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