Госдума запретила с 2024 года вылов морских млекопитающих в культурно-просветительских целях
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Исключением выступают лишь случаи добычи этих животных на основании решений комиссии, состав и порядок деятельности которой должно утвердить правительство, передаёт РИА Новости.
В список, в частности, включены киты, дельфины, морские свиньи, косатки и белухи.
В декабре сообщалось, что правительство России прислало положительный отзыв на законопроект, предусматривающий запрет на вылов китов, дельфинов и морских свиней в культурно-просветительских целях.
Законопроект внесли зампред комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов, депутаты Светлана Бессараб, Владимир Плотников и Николай Валуев.