Правительство поддержало проект о запрете вылова морских млекопитающих в культурно-просветительских целях

Правительство России прислало положительный отзыв на законопроект, предусматривающий запрет на вылов китов, дельфинов и морских свиней в культурно-просветительских целях.

Об этом сообщает «Парламентская газета» со ссылкой на первого зампреда комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимира Бурматова.

Законопроект, который Бурматов разработал совместно с депутатами Светланой Бессараб, Владимиром Плотниковым и Николаем Валуевым, был внесён в Госдуму год назад.

«Мы перевнесли законопроект о морских млекопитающих, так как наконец получили положительное заключение правительства. Соответственно, сейчас ждём его рассмотрения пока в первом чтении», — уточнил Бурматов.

По его словам, понадобились дополнительные согласования с кабмином.

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