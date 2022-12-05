Правительство поддержало проект о запрете вылова морских млекопитающих в культурно-просветительских целях
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Об этом сообщает «Парламентская газета» со ссылкой на первого зампреда комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимира Бурматова.
Законопроект, который Бурматов разработал совместно с депутатами Светланой Бессараб, Владимиром Плотниковым и Николаем Валуевым, был внесён в Госдуму год назад.
«Мы перевнесли законопроект о морских млекопитающих, так как наконец получили положительное заключение правительства. Соответственно, сейчас ждём его рассмотрения пока в первом чтении», — уточнил Бурматов.
По его словам, понадобились дополнительные согласования с кабмином.
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