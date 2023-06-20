Исследование: 14% россиян заявили о готовности уволиться вслед за руководителем

Согласно новому исследованию, 14% россиян утверждают, что готовы уволиться вслед за руководителем. Ещё 44% респондентов заявили, что скорее останутся в компании.

Об этом сообщает радиостанция «Говорит Москва» о ссылкой на сервис SuperJob.

По словам 42% опрошенных, они не будут увольняться вместе с руководителем.

Чаще всего о готовности покинуть работу вместе с начальником заявляют главные бухгалтеры, медицинские сёстры, специалисты по продажам, клиентские менеджеры и юристы.

Ранее основатель и президент портала SuperJob Алексей Захаров в беседе с «Радио 1» рассказал, какие иностранные языки пользуются популярностью на рынке труда.