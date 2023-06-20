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Исследование: 14% россиян заявили о готовности уволиться вслед за руководителем

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Согласно новому исследованию, 14% россиян утверждают, что готовы уволиться вслед за руководителем. Ещё 44% респондентов заявили, что скорее останутся в компании.
Исследование: 14% россиян заявили о готовности уволиться вслед за руководителем
  • Gettyimages.ru
  • © 10'000 Hours

Об этом сообщает радиостанция «Говорит Москва» о ссылкой на сервис SuperJob.

По словам 42% опрошенных, они не будут увольняться вместе с руководителем.

Чаще всего о готовности покинуть работу вместе с начальником заявляют главные бухгалтеры, медицинские сёстры, специалисты по продажам, клиентские менеджеры и юристы.

Ранее основатель и президент портала SuperJob Алексей Захаров в беседе с «Радио 1» рассказал, какие иностранные языки пользуются популярностью на рынке труда.

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