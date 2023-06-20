В Удмуртии врачи выявили более 12 тысяч случаев заболеваний в ходе диспансеризации

В Удмуртии в ходе диспансеризации за пять месяцев выявили более 12 тыс. случаев заболеваний. Всего врачи обследовали почти 150 тыс. жителей старше 18 лет.

Об этом сообщает udm-info.ru со ссылкой на данные регионального Минздрава.

Уточняется, что из общего числа обследованных более 123 тыс. человек прошли диспансеризацию, остальные — профилактические осмотры.

В ходе обследования жителей диагностированы болезни системы кровообращения (3465 случаев), органов пищеварения (810), органов дыхания (446), 439 случаев сахарного диабета и 114 случаев злокачественных новообразований, из них 78 — на ранней стадии.

Ранее НСН сообщала, что основные мощности флагманских центров больниц будут доступны в 2023 году.