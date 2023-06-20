Депутат Госдумы Останина прокомментировала идею использовать маткапитал в качестве банковского вклада
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«Сама идея хорошая, но, к сожалению, у нас нет ни одного государственного банка, который потом бы понёс ответственность за вложенные в него средства», — заявила Останина в беседе с НСН.
По её словам, нужно расширить направления использования маткапитала, вплоть до того, чтобы эти деньги семья могла получить наличными.
«Например, я выходила с инициативой разрешить направлять маткапитал на приобретение автомобиля отечественного производства», — напомнила депутат.
Она добавила, что маткапитал можно было бы использовать и для организации отдыха и оздоровления.
Со своей стороны, председатель объединения профсоюзов России СОЦПРОФ Сергей Вострецов в беседе с ФАН назвал инициативу очень разумной.
«Большое количество женщин переживают за свои деньги, не имея возможностей ими распорядиться. Жильё есть, а чтобы купить другое, с использованием маткапитала, многие не рискуют брать ипотеку», — сказал он.
По его словам, если государство даст возможность использовать средства маткапитала как банковский вклад и проценты можно будет получить или копить, а по достижении ребёнком, например, 18 лет, свободно ими распоряжаться, то это придаст людям уверенность.
«И банковский сектор поддержим, и деньги застрахованы», — добавил Вострецов.
Ранее вице-премьер — глава Минпромторга России Денис Мантуров сообщил, что ведомство поддерживает предложение использовать маткапитал для покупки автомобиля.
Министр труда и социальной защиты России Антон Котяков сообщил, что почти 70 тыс. семей из новых регионов России получили сертификаты на материнский капитал.