Мантуров: Минпромторг России поддерживает использование маткапитала для покупки автомобиля

Российский Минпромторг поддерживает предложение использовать маткапитал для покупки автомобиля.

Об этом заявил вице-премьер — глава Минпромторга России Денис Мантуров.

«Глобально мы поддерживаем эту концепцию. Такое решение может стимулировать спрос на рынке, однако подразумевает проработку целого ряда параметров», — цитирует его РИА Новости.

Мантуров добавил, что окончательное решение может быть принято только на межведомственном уровне с учётом позиции Минтруда.

11 июня он сообщил, что программа льготного арендного жилья для работников оборонно-промышленного комплекса (ОПК) может заработать в России в 2023—2024 годах.