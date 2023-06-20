«Известия»: в Госдуме предложили использовать маткапитал в качестве банковского вклада

В Государственной думе предложили использовать материнский капитал в качестве банковского вклада.

Об этом, как сообщают «Известия», сказано в обращении первого зампреда комитета Госдумы по просвещению Яны Лантратовой вице-премьеру России Татьяне Голиковой.

В нём говорится, что целесообразно расширить использование средств материнского капитала, предоставив семьям возможность размещать их на долгосрочные депозиты сроком на пять лет с возможностью пролонгации в аккредитованных Социальным фондом России и Минфином финансовых институтах и получать процентный доход по таким вкладам.

Ранее вице-премьер — глава Минпромторга России Денис Мантуров сообщил, что ведомство поддерживает предложение использовать маткапитал для покупки автомобиля.

Министр труда и социальной защиты России Антон Котяков сообщил, что почти 70 тыс. семей из новых регионов России получили сертификаты на материнский капитал.