Врач Петрушин: люди с болезнями сердца должны соблюдать тепловой режим в жару

Главный анестезиолог-реаниматолог Минздрава Тверской области Максим Петрушин заявил, что жара негативно влияет на людей с повышенным артериальным давлением.

«У людей с артериальной гипертензией в жаркую погоду может неконтролируемо повышаться уровень АД. Это, в свою очередь, может приводить к таким грозным осложнениям, как инсульт и инфаркт миокарда», — сказал он в беседе с tverigrad.ru.

По его словам, также опасен тепловой удар, который может развиться у пожилых малоподвижных людей.

«Тепловой удар может быстро возникнуть у детей, оставшихся в душной машине, особенно с закрытыми окнами», — предупредил Петрушин.

Он также напомнил о вреде интенсивной физической нагрузки в условиях высокой температуры.

Как считает эксперт, люди с болезнями сердца и сосудов должны соблюдать тепловой режим.

«В наиболее жаркие часы оставаться дома. Если выходят на улицу, то обязательно с головными уборами. И не забывать о приёме своих препаратов», — добавил он.

Ранее кардиолог, терапевт Андрей Кондрахин в беседе с Nation News рассказал, как избежать инфаркта в жаркую погоду.