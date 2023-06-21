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В список антистресс-вакансий вошли тестировщик романтики и няня для индоуток

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RT
Аналитики подобрали варианты антистресс-вакансий с зарплатой от 18 тыс. до 100 тыс. рублей. Результаты исследования есть в распоряжении RT.
В список антистресс-вакансий вошли тестировщик романтики и няня для индоуток
  • Gettyimages.ru
  • © David-Prado

В список таких вакансий аналитики компании SuperJob включили тестировщика романтики (с зарплатой до 100 тыс. рублей в месяц). Создателям игры для влюблённых нужна ответственная пара, которая будет тестировать задания и отправлять отчёты о своём состоянии и эмоциях.

Также в списке оказался турист — исследователь Казани (зарплата по договорённости). Как отмечают в компании, путешественнику предстоит исследовать Казань, фотографировать и отмечать объекты городской среды.

Няня для индоуток может зарабатывать от 30 тыс. рублей в месяц. Вакансия предполагает проживание на территории туристической базы в Кемерове, где необходимо кормить и поить индоуток. Проживание, бесплатное санаторно-курортное лечение и занятия спортом предоставляет работодатель.

Цветовод в цирк Удмуртии с зарплатой 18—20 тыс. рублей должен заниматься озеленением, высаживать черенки.

Лесопатолог (зарплата: 40 000—45 578 рублей в месяц) — работа в гольф-клубе. Нужно будет следить за состоянием деревьев и окружающей среды.

В подборке также есть вакансии охотника за северным сиянием, сборщика грибов, мангальщика, лошадиного тренера и множество других по всей России.

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