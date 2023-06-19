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Специалист Захаров заявил о росте популярности китайского и арабского языков на рынке труда

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Основатель и президент портала SuperJob Алексей Захаров рассказал, какие иностранные языки пользуются популярностью на рынке труда.
Специалист Захаров заявил о росте популярности китайского и арабского языков на рынке труда
  • Gettyimages.ru

«Акцент английского не сместился и никуда не сместится, это базовый язык международного общения. Даже китайцы общаются на английском. Но популярность китайского и арабского действительно растёт, в том числе потому, что логистические и туристические цепочки перестраиваются на Китай, на арабские страны», — заявил он в беседе с «Радио 1».

Вместе с тем, считает эксперт, делать акцент стоит не на языковых трендах, а на своей специальности, и знание нескольких языков не делает кандидата более конкурентоспособным.

Ранее URA.RU сообщало, что в Челябинске представили топ необычных вакансий.

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