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В суд Москвы поступил протокол на телеканал ТВ-3 из-за ЛГБТ-контента

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В Мещанский районный суд Москвы поступил административный протокол в отношении телеканала ТВ-3 за демонстрацию нетрадиционных сексуальных отношений.
В суд Москвы поступил протокол на телеканал ТВ-3 из-за ЛГБТ-контента
  • Gettyimages.ru
  • © Dusan Ladjevic

«В суд поступил протокол в отношении телеканала ТВ-3, составленный по ч. 2 ст. 6.21.2 КоАП России (распространение среди несовершеннолетних информации, демонстрирующей нетрадиционные сексуальные отношения либо способной вызвать у несовершеннолетних желание сменить пол)», — цитирует заявление ТАСС.

Дата заседания пока не назначена, в суде также не уточняют суть претензий к телеканалу.

Ранее сообщалось, что суд в Санкт-Петербурге оштрафовал Национальную спутниковую компанию, которой принадлежит онлайн-кинотеатр «Триколор Кино и ТВ онлайн», на 1 млн рублей за показ фильма с ЛГБТ-сценой.

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