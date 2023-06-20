В суд Москвы поступил протокол на телеканал ТВ-3 из-за ЛГБТ-контента

В Мещанский районный суд Москвы поступил административный протокол в отношении телеканала ТВ-3 за демонстрацию нетрадиционных сексуальных отношений.

«В суд поступил протокол в отношении телеканала ТВ-3, составленный по ч. 2 ст. 6.21.2 КоАП России (распространение среди несовершеннолетних информации, демонстрирующей нетрадиционные сексуальные отношения либо способной вызвать у несовершеннолетних желание сменить пол)», — цитирует заявление ТАСС.

Дата заседания пока не назначена, в суде также не уточняют суть претензий к телеканалу.

Ранее сообщалось, что суд в Санкт-Петербурге оштрафовал Национальную спутниковую компанию, которой принадлежит онлайн-кинотеатр «Триколор Кино и ТВ онлайн», на 1 млн рублей за показ фильма с ЛГБТ-сценой.