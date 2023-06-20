Госдума поддержала начало парламентского расследования преступлений Киева против детей

Госдума одобрила постановление о поддержке начала парламентского расследования преступлений киевского режима против несовершеннолетних.

Отмечается, что постановление также предполагает обращение в Совфед с предложением создать парламентскую комиссию по расследованию преступлений Киева в отношении несовершеннолетних.

В комиссию от Госдумы вошли 13 человек, среди которых председатель комитета ГД по обороне Андрей Картаполов, глава комитета ГД по вопросам семьи Нина Останина, глава комитета ГД по международным делам Леонид Слуцкий, председатель комитета ГД по охране здоровья Бадма Башанкаев.

Сопредседателем комиссии от Госдумы предлагается назначить вице-спикера ГД Анну Кузнецову.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Запад предпочитает ссылаться на «вселенские ценности» только тогда, когда ему удобно, но как западные политики в упор не замечали убитых в Донбассе детей, так и не замечают провокации Украины в Белгородской области.