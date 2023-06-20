Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

Госдума поддержала начало парламентского расследования преступлений Киева против детей

Короткая ссылка
Госдума одобрила постановление о поддержке начала парламентского расследования преступлений киевского режима против несовершеннолетних.
Госдума поддержала начало парламентского расследования преступлений Киева против детей
  • globallookpress.com
  • © Komsomolskaya Pravda

Отмечается, что постановление также предполагает обращение в Совфед с предложением создать парламентскую комиссию по расследованию преступлений Киева в отношении несовершеннолетних.

В комиссию от Госдумы вошли 13 человек, среди которых председатель комитета ГД по обороне Андрей Картаполов, глава комитета ГД по вопросам семьи Нина Останина, глава комитета ГД по международным делам Леонид Слуцкий, председатель комитета ГД по охране здоровья Бадма Башанкаев.

Сопредседателем комиссии от Госдумы предлагается назначить вице-спикера ГД Анну Кузнецову.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Запад предпочитает ссылаться на «вселенские ценности» только тогда, когда ему удобно, но как западные политики в упор не замечали убитых в Донбассе детей, так и не замечают провокации Украины в Белгородской области.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить