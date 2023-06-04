Запад предпочитает ссылаться на «вселенские ценности» только тогда, когда ему удобно, но как западные политики в упор не замечали как убитых в Донбассе детей, так и не замечают провокации Украины в Белгородской области, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Ведь это те же самые люди, которые на протяжении многих лет не замечали бомбёжек Донбасса, когда ещё не было специальной военной операции. Это те же самые люди, которые в упор не замечали убитых детей, которые не замечали стройные ряды детских могил», — сказал он в интервью Павлу Зарубину в программе «Москва. Кремль. Путин».

Россия в то время не слышала слов осуждения со стороны Запада, подчеркнул он.

«Фактически они продолжают вот эту свою гуттаперчевую линию, когда им удобно — отсылки на все эти вселенские ценности для них. Когда неудобно — этих ссылок не происходит», — сказал пресс-секретарь российского лидера.

В Кремле ранее заявили, что США и другие страны Запада продолжают обвинять Россию и игнорировать преступления киевского режима, в том числе против людей, которые живут на территориях, уже ставших российскими.

Как отметил зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский, западные страны, поставляя Киеву дальнобойную артиллерию и ракетные установки, превращаются в соучастников преступлений против мирного населения Донбасса и Украины.