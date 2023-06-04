Песков: Запад в упор не замечал убийства детей украинскими военными в Донбассе
- РИА Новости
«Ведь это те же самые люди, которые на протяжении многих лет не замечали бомбёжек Донбасса, когда ещё не было специальной военной операции. Это те же самые люди, которые в упор не замечали убитых детей, которые не замечали стройные ряды детских могил», — сказал он в интервью Павлу Зарубину в программе «Москва. Кремль. Путин».
Россия в то время не слышала слов осуждения со стороны Запада, подчеркнул он.
«Фактически они продолжают вот эту свою гуттаперчевую линию, когда им удобно — отсылки на все эти вселенские ценности для них. Когда неудобно — этих ссылок не происходит», — сказал пресс-секретарь российского лидера.
В Кремле ранее заявили, что США и другие страны Запада продолжают обвинять Россию и игнорировать преступления киевского режима, в том числе против людей, которые живут на территориях, уже ставших российскими.
Как отметил зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский, западные страны, поставляя Киеву дальнобойную артиллерию и ракетные установки, превращаются в соучастников преступлений против мирного населения Донбасса и Украины.