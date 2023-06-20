Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

В WhatsApp появилась функция отключения звука при звонках с неизвестных номеров

Короткая ссылка
В WhatsApp появились новые функции безопасности, которые позволят пользователям делать беззвучными звонки с неизвестных номеров и проверять конфиденциальность.
В WhatsApp появилась функция отключения звука при звонках с неизвестных номеров
  • Gettyimages.ru
  • © SOPA Images

Как пишет РИА Новости со ссылкой на заявление мессенджера, отключение звука для неизвестных номеров позволит автоматически фильтровать спам, а также звонки от мошенников и незнакомых людей.

Для них будет отключён звук, но на вкладке «Звонки» можно будет проверить, есть ли среди них важные.

Функция «Проверка конфиденциальности» позволяет поэтапно изучить все настройки конфиденциальности и выбрать подходящий уровень защиты.

Ранее мессенджер WhatsApp сообщил, что в приложении вскоре появятся каналы, в которых можно будет следить за новостями от людей и организаций.

Эксперт по киберзащите компании «Код Безопасности» Павел Коростелёв также посоветовал родителям принять меры для защиты детей от вредной информации в интернете.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить