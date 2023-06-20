В WhatsApp появилась функция отключения звука при звонках с неизвестных номеров

В WhatsApp появились новые функции безопасности, которые позволят пользователям делать беззвучными звонки с неизвестных номеров и проверять конфиденциальность.

Как пишет РИА Новости со ссылкой на заявление мессенджера, отключение звука для неизвестных номеров позволит автоматически фильтровать спам, а также звонки от мошенников и незнакомых людей.

Для них будет отключён звук, но на вкладке «Звонки» можно будет проверить, есть ли среди них важные.

Функция «Проверка конфиденциальности» позволяет поэтапно изучить все настройки конфиденциальности и выбрать подходящий уровень защиты.

Ранее мессенджер WhatsApp сообщил, что в приложении вскоре появятся каналы, в которых можно будет следить за новостями от людей и организаций.

Эксперт по киберзащите компании «Код Безопасности» Павел Коростелёв также посоветовал родителям принять меры для защиты детей от вредной информации в интернете.