Киберэксперт Коростелёв: функция родительского контроля поможет защитить детей в интернете
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В беседе с «Российской газетой» Коростелёв предложил использовать родительский контроль, антивирусы, защиту веб-камеры, менеджеры паролей.
«С малых лет ребёнок должен знать, что для своей защиты необходимо пользоваться сильными паролями — от 11 и более знаков. А чтобы они всегда находились в сохранности, нужно установить на гаджет менеджер паролей», — посоветовал эксперт.
По его словам, детей необходимо обучать навыкам критического мышления, когда речь идёт об онлайн-контенте и личной информации.
Также не следует забывать о двухфакторной аутентификации. Если ребёнок потеряет смартфон или планшет, то без уникального одноразового кода злоумышленники не смогут получить доступ к его устройству, резюмировал специалист.
Ранее детский психолог и сказкотерапевт Дарья Дугенцова в беседе с ФАН посоветовала не ограждать детей от современного видеоконтента.