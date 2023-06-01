Киберэксперт Коростелёв: функция родительского контроля поможет защитить детей в интернете

Эксперт по киберзащите компании «Код Безопасности» Павел Коростелёв посоветовал родителям принять меры для защиты детей от вредной информации в интернете.

В беседе с «Российской газетой» Коростелёв предложил использовать родительский контроль, антивирусы, защиту веб-камеры, менеджеры паролей.

«С малых лет ребёнок должен знать, что для своей защиты необходимо пользоваться сильными паролями — от 11 и более знаков. А чтобы они всегда находились в сохранности, нужно установить на гаджет менеджер паролей», — посоветовал эксперт.

По его словам, детей необходимо обучать навыкам критического мышления, когда речь идёт об онлайн-контенте и личной информации.

Также не следует забывать о двухфакторной аутентификации. Если ребёнок потеряет смартфон или планшет, то без уникального одноразового кода злоумышленники не смогут получить доступ к его устройству, резюмировал специалист.

Ранее детский психолог и сказкотерапевт Дарья Дугенцова в беседе с ФАН посоветовала не ограждать детей от современного видеоконтента.