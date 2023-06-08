WhatsApp анонсировал появление каналов в мессенджере
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«Каналы, на которые вы подписаны, будут находиться отдельно от чатов и сообществ на новой вкладке», — сообщила компания.
Администрация решила сначала проверить работу новой функции и доработать её.
В Колумбии и Сингапуре каналы станут доступны в первую очередь, затем появятся в других странах.
В мае депутат Государственной думы России Алексей Диденко призвал коллег отказаться от использования WhatsApp и перейти на другие мессенджеры.