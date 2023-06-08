WhatsApp анонсировал появление каналов в мессенджере

Мессенджер WhatsApp сообщил, что в приложении вскоре появятся каналы, в которых можно будет следить за новостями от людей и организаций.

«Каналы, на которые вы подписаны, будут находиться отдельно от чатов и сообществ на новой вкладке», — сообщила компания.

Администрация решила сначала проверить работу новой функции и доработать её.

В Колумбии и Сингапуре каналы станут доступны в первую очередь, затем появятся в других странах.

В мае депутат Государственной думы России Алексей Диденко призвал коллег отказаться от использования WhatsApp и перейти на другие мессенджеры.