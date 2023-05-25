Депутат Госдумы призвал коллег немедленно отказаться от использования WhatsApp
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«Депутаты Государственной думы, на мой взгляд, в ближайшее время все должны выйти из WhatsApp и пользоваться только нормальными сетями», — цитирует его РИА Новости.
По его словам, в качестве альтернативы в этом вопросе могут стать Telegram и WeChat.
Диденок добавил, что нужно определить один синхронный день для удаления WhatsApp.
Ранее эксперт по информационной безопасности Андрей Слободчиков назвал WhatsApp опасным мессенджером, заявив о его критических уязвимостях.