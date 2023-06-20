Диетолог Тихомирова посоветовала соблюдать питьевой режим в жару

Врач-терапевт, врач-диетолог «СМ-Клиники» Елена Тихомирова сообщила, что в жару человеку необходимо выпивать не менее 1 л на 30 кг веса в день.

В жару усиливается потоотделение и, как следствие, потеря жидкости, которую необходимо восполнять. Недостаток жидкости отражается на всём организме: сгущается кровь, возрастает риск сердечно-сосудистых патологий, сообщила Тихомирова в беседе с газетой «Известия».

Универсальных правил питьевого режима не существует, всё индивидуально и зависит от особенностей в каждом отдельном случае, отметила врач.

При наличии каких-либо заболеваний оптимальную норму потребления жидкости лучше всего обсудить со специалистом, заключила диетолог.

Ранее диетолог и специалист в области правильного питания Наталья Лазуренко в беседе с Inforeactor рассказала, что сбалансированное питание и комплексные медицинские обследования помогут избежать анорексии.