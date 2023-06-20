РБК: выручка российских компаний впервые в истории превысила 1 квадриллион рублей

Выручка российских компаний за 2022 год превысила 1 квадриллион рублей.

Об этом информирует РБК со ссылкой на данные ФНС России.

«Российские организации за 2022 год задекларировали перед налоговой выручку на сумму 1268 трлн рублей (или почти 1,3 квадриллиона, то есть сумму с 15 нулями)», — сказано в материале.

Отмечается, что это почти в два раза больше выручки 2021 года, которая составила 655 трлн рублей.

Ранее замминистра финансов России Алексей Сазанов заявил, что ведомство совместно с ФНС обновит перечень стран, не обменивающихся налоговой информацией.

17 мая начальник управления трансфертного ценообразования ФНС Александра Кадет рассказала о «сюрпризах» при обмене налоговой информацией с другими странами, в том числе дружественными.