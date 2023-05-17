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В ФНС рассказали о «сюрпризах» при обмене налоговой информацией с другими странами

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Начальник управления трансфертного ценообразования ФНС Александра Кадет рассказала о «сюрпризах» при обмене налоговой информацией с другими странами, в том числе дружественными.
В ФНС рассказали о «сюрпризах» при обмене налоговой информацией с другими странами
  • РИА Новости
  • © Александр Кряжев

Во время конференции «Налоговая среда ― 2023. Аспекты финансовой устойчивости» Кадет сообщила, что есть набор стран, обмен данными с которыми существенно затруднён. Она уточнила, что в основном речь идёт о государствах Европы. 

«Но есть и сюрпризы, откровенно говоря: если вы возьмёте перечень недружественных стран и решите, что со всеми ними нет обмена, то нет, это не так», — цитирует её РБК.

Начальник управления ФНС отметила, что есть существенное число недружественных стран, обмен с которыми имеет место.

«И наоборот: есть страны, которые вроде бы дружественные, но почему-то на какой-то период замолчали», — сообщила она, предположив, что это связано с опасением того, что в отношении этих государств могут ввести вторичные санкции.

При этом Кадет не уточнила, о каких странах идёт речь.

Ранее глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что нужно стараться максимально сохранить интегрированность финансового рынка России в глобальный рынок.

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