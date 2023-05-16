ЦБ: нужно максимально сохранить интегрированность России в глобальный финансовый рынок
- globallookpress.com
- © Maksim Konstantinov
Об этом заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина на конференции НАУФОР «Российский фондовый рынок».
«Мы как регулятор намерены работать так, чтобы обеспечить максимально возможную в этих условиях открытость», — цитирует его ТАСС.
Набиуллина отметила важность привлечения инвесторов как из дружественных, так и из недружественных стран.
Ранее Центробанк России снизил прогноз по инфляции в 2023 году — ждёт её на уровне 4,5—6,5%.