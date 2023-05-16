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ЦБ: нужно максимально сохранить интегрированность России в глобальный финансовый рынок

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Нужно стараться максимально сохранить интегрированность финансового рынка России в глобальный рынок.
ЦБ: нужно максимально сохранить интегрированность России в глобальный финансовый рынок
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

Об этом заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина на конференции НАУФОР «Российский фондовый рынок».

«Мы как регулятор намерены работать так, чтобы обеспечить максимально возможную в этих условиях открытость», — цитирует его ТАСС.

Набиуллина отметила важность привлечения инвесторов как из дружественных, так и из недружественных стран. 

Ранее Центробанк России снизил прогноз по инфляции в 2023 году — ждёт её на уровне 4,5—6,5%.

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