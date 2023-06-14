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Минфин и ФНС обновят перечень стран, не обменивающихся налоговой информацией с Россией

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Замминистра финансов России Алексей Сазанов заявил, что ведомство совместно с ФНС обновит перечень стран, не обменивающихся налоговой информацией.
Минфин и ФНС обновят перечень стран, не обменивающихся налоговой информацией с Россией
  • globallookpress.com
  • © Konstantin Kokoshkin

«Мы такую работу проводим. Есть и объективность, что многие страны перестали обмениваться с нами информацией, соответственно, список нужно обновить, но окончательное решение за правительством», — цитирует его ТАСС.

Ранее начальник управления трансфертного ценообразования ФНС Александра Кадет рассказала о «сюрпризах» при обмене налоговой информацией с другими странами, в том числе дружественными.

Глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что нужно стараться максимально сохранить интегрированность финансового рынка России в глобальный рынок.

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