Минфин и ФНС обновят перечень стран, не обменивающихся налоговой информацией с Россией

Замминистра финансов России Алексей Сазанов заявил, что ведомство совместно с ФНС обновит перечень стран, не обменивающихся налоговой информацией.

«Мы такую работу проводим. Есть и объективность, что многие страны перестали обмениваться с нами информацией, соответственно, список нужно обновить, но окончательное решение за правительством», — цитирует его ТАСС.

Ранее начальник управления трансфертного ценообразования ФНС Александра Кадет рассказала о «сюрпризах» при обмене налоговой информацией с другими странами, в том числе дружественными.

Глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что нужно стараться максимально сохранить интегрированность финансового рынка России в глобальный рынок.