РИА Новости: группа «Самолёт» приобретает девелопера МИЦ за 40 млрд рублей

Девелоперская группа «Самолёт» приобретает одного из крупнейших застройщиков жилья Московского региона МИЦ за более чем 40 млрд рублей.

Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на источники.

«Самолёт» подписал соглашение о приобретении 100% ГК МИЦ у нескольких физических лиц», — сказано в сообщении.

Группа приобретает более 50 компаний, входящих в ГК МИЦ, а также земельный банк в Москве и Подмосковье, включающий 11 проектов в стадии строительства и проектирования, уточняется в материале.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в столице с начала года 14 новостроек переданы под заселение по программе реновации.

Он отметил, что с начала программы реновации в столице обеспечили расселение 757 домов. Почти 120 тыс. москвичей уже получили новое жильё или готовятся к переезду.

13 июня заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв сообщил, что в столице с начала года построено 28 различных объектов для образовательных учреждений.