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РИА Новости: группа «Самолёт» приобретает девелопера МИЦ за 40 млрд рублей

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Девелоперская группа «Самолёт» приобретает одного из крупнейших застройщиков жилья Московского региона МИЦ за более чем 40 млрд рублей.

Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на источники.

«Самолёт» подписал соглашение о приобретении 100% ГК МИЦ у нескольких физических лиц», — сказано в сообщении.

Группа приобретает более 50 компаний, входящих в ГК МИЦ, а также земельный банк в Москве и Подмосковье, включающий 11 проектов в стадии строительства и проектирования, уточняется в материале.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в столице с начала года 14 новостроек переданы под заселение по программе реновации.

Он отметил, что с начала программы реновации в столице обеспечили расселение 757 домов. Почти 120 тыс. москвичей уже получили новое жильё или готовятся к переезду.

13 июня заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв сообщил, что в столице с начала года построено 28 различных объектов для образовательных учреждений.

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