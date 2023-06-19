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Собянин: в столице 14 новостроек передали под заселение по программе реновации

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Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в столице с начала года 14 новостроек переданы под заселение по программе реновации. Расселили почти 120 домов.
Собянин: в столице 14 новостроек передали под заселение по программе реновации
  • РИА Новости

Об этом пишет сайт «Аргументы и Факты» со ссылкой на Telegram-канал мэра.

«Больше 12 тыс. москвичей уже заключили договоры на новые квартиры, ещё 2,5 тыс. определились с выбором жилья. Под заселение город передал 14 новостроек. Ещё 12 будут готовы принимать жильцов уже в ближайшее время», — написал Собянин.

Он отметил, что с начала программы реновации в столице обеспечили расселение 757 домов. Почти 120 тыс. москвичей уже получили новое жильё или готовятся к переезду.

Ранее НСН сообщала, что в столичном районе Лосиноостровский на Тайнинской улице ввели в эксплуатацию дом по программе реновации.

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