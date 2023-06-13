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Заммэра Бочкарёв: годовой план по строительству школ и детсадов в Москве выполнен на 40%

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В Москве с начала года построено 28 различных объектов для образовательных учреждений, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.
Заммэра Бочкарёв: годовой план по строительству школ и детсадов в Москве выполнен на 40%
  • РИА Новости

«Всего на этот год в столице запланирован ввод в эксплуатацию порядка 60 объектов образования. На сегодня за счёт средств бюджета и частных инвестиций уже завершено возведение 28 школ, детских садов и учебных корпусов для колледжей и лицеев», — сказал он.

По словам заммэра, большую часть этих объектов построили частные инвесторы и девелоперы.

Бочкарёв отметил, что город возводит школы и детские сады в уже сложившихся районах для улучшения обеспеченности москвичей местами в образовательных учреждениях, а в новых формируемых кварталах строительство инфраструктуры берёт на себя бизнес.

Глава строительного комплекса подчеркнул, что для самих застройщиков возведение качественной инфраструктуры, в том числе образовательной, давно перестало быть обременением, а является конкурентным преимуществом.

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