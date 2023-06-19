Кардиолог Якушева высказалась о возможном влиянии дня недели на вероятность инсульта

Врач-кардиолог Ольга Якушева прокомментировала сообщения об исследовании ирландских учёных, согласно которому риск инфаркта и инсульта может быть особенно высок по понедельникам.

«На данный момент учёные разбираются в причинах данной закономерности. Скорее всего, такой эффект вызывает резкая смена обстановки: с выходных на работу», — заявила Якушева в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня».

По её словам, люди могут испытывать сильнейший стресс и организм не справляется с таким количеством негативного гормонального всплеска.

Эксперт советует заботиться о ментальном здоровье, отделять работу от отдыха.

«Кроме того, важно учиться справляться со стрессом, а также выплёскивать адреналин с помощью активных увлечений», — добавила она.

Ранее кардиолог, терапевт Андрей Кондрахин в беседе с Nation News рассказал, как избежать инфаркта в жаркую погоду.