Кардиолог Якушева высказалась о возможном влиянии дня недели на вероятность инсульта
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«На данный момент учёные разбираются в причинах данной закономерности. Скорее всего, такой эффект вызывает резкая смена обстановки: с выходных на работу», — заявила Якушева в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня».
По её словам, люди могут испытывать сильнейший стресс и организм не справляется с таким количеством негативного гормонального всплеска.
Эксперт советует заботиться о ментальном здоровье, отделять работу от отдыха.
«Кроме того, важно учиться справляться со стрессом, а также выплёскивать адреналин с помощью активных увлечений», — добавила она.
Ранее кардиолог, терапевт Андрей Кондрахин в беседе с Nation News рассказал, как избежать инфаркта в жаркую погоду.