Поэтесса Полозкова цинично прокомментировала покушение на Прилепина
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В 2017 году Полозкова обещала публично открыть «бутылку лучшего шампанского», если Прилепину «наконец отстрелят башку», сообщал сайт kp.ru.
Обсуждая то заявление Полозковой, ведущий спросил у неё, выпила ли она шампанского, когда был взорван автомобиль Прилепина.
«Не дотянули до шампанского… Максимум пивко», — ответила она.
6 мая стало известно, что автомобиль Прилепина взорван в Нижегородской области.
В машине, помимо Прилепина, был Александр Шубин, он погиб, сам писатель получил ранения.
8 мая Семёновский районный суд Нижегородской области арестовал обвиняемого в покушении на Прилепина Александра Пермякова, действовавшего по заданию украинских спецслужб.
В марте 2021 года Роскомнадзор сообщил, что ограничил доступ к ресурсам «Дождя» после соответствующего требования Генеральной прокуратуры России.
* СМИ, признанное иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 20.08.2021.