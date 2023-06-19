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Поэтесса Полозкова цинично прокомментировала покушение на Прилепина

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Поэтесса Вера Полозкова цинично прокомментировала покушение на писателя Захара Прилепина в интервью телеканалу «Дождь»*.
Поэтесса Полозкова цинично прокомментировала покушение на Прилепина
  • Gettyimages.ru

В 2017 году Полозкова обещала публично открыть «бутылку лучшего шампанского», если Прилепину «наконец отстрелят башку», сообщал сайт kp.ru.

Обсуждая то заявление Полозковой, ведущий спросил у неё, выпила ли она шампанского, когда был взорван автомобиль Прилепина.

«Не дотянули до шампанского… Максимум пивко», — ответила она.

6 мая стало известно, что автомобиль Прилепина взорван в Нижегородской области.

В машине, помимо Прилепина, был Александр Шубин, он погиб, сам писатель получил ранения.

8 мая Семёновский районный суд Нижегородской области арестовал обвиняемого в покушении на Прилепина Александра Пермякова, действовавшего по заданию украинских спецслужб.

В марте 2021 года Роскомнадзор сообщил, что ограничил доступ к ресурсам «Дождя» после соответствующего требования Генеральной прокуратуры России.

* СМИ, признанное иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 20.08.2021.

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