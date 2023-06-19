Психотерапевт Одабашян заявил о вреде активного спорта в вечернее время

Врач-психотерапевт, стрессолог и сомнолог Андрей Одабашян выразил мнение, что активный спорт в вечернее время вреден, поскольку организм в этот период должен готовиться ко сну.

«Спортом можно заниматься активно с 12 до 18 часов. Вечером, когда все ходят в фитнес-клубы, — это вред, потому что организм уже закисленный, мы в течение дня вычерпали все резервы, а тут ещё добавляем нагрузку. После 18 часов человек должен готовиться ко сну», — заявил эксперт в беседе с Общественной службой новостей.

Как считает Одабашян, хорошо настраивает на отдых получасовая прогулка.

Врач также отметил, что тяжёлые физические нагрузки противопоказаны и утром.

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