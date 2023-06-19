Психотерапевт Одабашян заявил о вреде активного спорта в вечернее время
- Gettyimages.ru
«Спортом можно заниматься активно с 12 до 18 часов. Вечером, когда все ходят в фитнес-клубы, — это вред, потому что организм уже закисленный, мы в течение дня вычерпали все резервы, а тут ещё добавляем нагрузку. После 18 часов человек должен готовиться ко сну», — заявил эксперт в беседе с Общественной службой новостей.
Как считает Одабашян, хорошо настраивает на отдых получасовая прогулка.
Врач также отметил, что тяжёлые физические нагрузки противопоказаны и утром.
Ранее кардиолог, терапевт Андрей Кондрахин в беседе с Nation News рассказал, как избежать инфаркта в жаркую погоду.