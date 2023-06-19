Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

Психотерапевт Одабашян заявил о вреде активного спорта в вечернее время

Короткая ссылка
Врач-психотерапевт, стрессолог и сомнолог Андрей Одабашян выразил мнение, что активный спорт в вечернее время вреден, поскольку организм в этот период должен готовиться ко сну.
Психотерапевт Одабашян заявил о вреде активного спорта в вечернее время
  • Gettyimages.ru

«Спортом можно заниматься активно с 12 до 18 часов. Вечером, когда все ходят в фитнес-клубы, — это вред, потому что организм уже закисленный, мы в течение дня вычерпали все резервы, а тут ещё добавляем нагрузку. После 18 часов человек должен готовиться ко сну», — заявил эксперт в беседе с Общественной службой новостей.

Как считает Одабашян, хорошо настраивает на отдых получасовая прогулка.

Врач также отметил, что тяжёлые физические нагрузки противопоказаны и утром.

Ранее кардиолог, терапевт Андрей Кондрахин в беседе с Nation News рассказал, как избежать инфаркта в жаркую погоду.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить