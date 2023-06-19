Голикова анонсировала увеличение объёмов производства лекарств в России к 2030 году

Объём производства лекарств в России к 2030 году увеличится в два раза, заявила российский вице-премьер Татьяна Голикова.

«Реализация стратегии к 2030 году позволит увеличить объём производства препаратов в стране в два раза, почти до 1,4 трлн рублей», — цитирует её РИА Новости.

Она также отметила, что в России планируют добиться того, чтобы порядка 70% всех отпускаемых препаратов были российского производства при условии сохранения эффективности.

Голикова уточнила, что на данный момент большая часть всех потребляемых в стране препаратов производится в России.

По её словам, в России разработают средне- и долгосрочный прогнозы потребностей системы здравоохранения в лекарствах.