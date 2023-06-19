Голикова: в России разработают систему прогноза потребностей страны в лекарствах
- РИА Новости
Соответствующее заявление она сделала на оперативном совещании с премьер-министром Михаилом Мишустиным.
По словам Голиковой, в России необходимо продолжить совершенствование системы формирования цен на лекарственные препараты, которые включаются в перечень жизненно важных, для недопущения необоснованного роста их стоимости.
«Для этого будет разработан средний и долгосрочный прогноз потребностей системы здравоохранения в лекарственных препаратах», — цитирует её ТАСС.
Ранее Голикова заявила, что большая часть всех потребляемых в стране препаратов производится в России.