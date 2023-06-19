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Голикова заявила, что участники спецоперации будут поступать в вузы по отдельной квоте

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Участники спецоперации на Украине будут поступать в вузы по отдельной квоте по результатам вступительных экзаменов, заявила вице-премьер России Татьяна Голикова.
Голикова заявила, что участники спецоперации будут поступать в вузы по отдельной квоте
  • РИА Новости

«В результате... обсуждений вышли на следующие предложения. Первое — участники специальной военной операции будут поступать в вузы... в рамках отдельной квоты по результатам вступительных испытаний», — цитирует её РИА Новости.

При этом те, кто уже учится на платной основе, смогут в приоритетном порядке перейти на бесплатное обучение в 2023—2024 году. Для этого правительство наделят полномочиями установить порядок перераспределения бюджетных мест в вузах.

В конце апреля спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил о необходимости поддержки при поступлении в вузы участников спецоперации.

Он подчеркнул, что военнослужащие должны быть уверены в своей востребованности после окончания боевых действий.

В мае глава комитета Госдумы по вопросам семьи Нина Останина внесла в Государственную думу законопроект о праве зачисления граждан, принимавших участие в специальной военной операции, в образовательную организацию среднего и высшего образования без вступительных испытаний.

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