Володин предложил поддерживать поступление в вузы участников спецоперации

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил о необходимости поддержки при поступлении в вузы участников спецоперации.

Он отметил, что в России сложилась парадоксальная ситуация.

«Если ты волонтёр, тебе добавляют два балла при поступлении в вуз. Если в армии отслужил — на общих основаниях. Если участвуешь в СВО — тоже нет никаких решений. У нас что, министерство дальше будет созерцать это всё и ждать, когда решения будут приняты председателем правительства, Федеральным Собранием или всё-таки вместе с Советом ректоров соберётесь и выработаете решения?» — заявил Володин.

Он подчеркнул, что военнослужащие должны быть уверены в своей восстребованности после окончания боевых действий.

Ранее президент России Владимир Путин на встрече с секретарём генсовета «Единой России» Андреем Турчаком поддержал выравнивание денежного довольствия всех участников спецоперации.

В Центробанке России заявили, что российские банки предоставили участникам СВО и их семьям кредитные каникулы на 72,4 млрд рублей.