В Госдуму внесли проект о праве зачисления участников спецоперации в вузы без экзаменов
Документ опубликован в электронной базе Госдумы.
Отмечается, что предлагается предоставить гражданам, принимавшим участие в спецоперации на территориях Украины, ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, право на приём без вступительных испытаний в образовательную организацию среднего и высшего образования.
В конце апреля спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил о необходимости поддержки при поступлении в вузы участников спецоперации.
Он подчеркнул, что военнослужащие должны быть уверены в своей востребованности после окончания боевых действий.
Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что российское правительство утвердило устав фонда поддержки участников СВО.
Отмечается, что был определён перечень органов управления, порядок их формирования, компетенции и задачи, которые фонд должен выполнять.