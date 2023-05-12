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В Госдуму внесли проект о праве зачисления участников спецоперации в вузы без экзаменов

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Глава комитета Госдумы по вопросам семьи Нина Останина внесла в Государственную думу законопроект о праве зачисления граждан, принимавших участие в специальной военной операции, в образовательную организацию среднего и высшего образования без вступительных испытаний.

Документ опубликован в электронной базе Госдумы.

Отмечается, что предлагается предоставить гражданам, принимавшим участие в спецоперации на территориях Украины, ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, право на приём без вступительных испытаний в образовательную организацию среднего и высшего образования.

В конце апреля спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил о необходимости поддержки при поступлении в вузы участников спецоперации.

Он подчеркнул, что военнослужащие должны быть уверены в своей востребованности после окончания боевых действий.

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что российское правительство утвердило устав фонда поддержки участников СВО.

Отмечается, что был определён перечень органов управления, порядок их формирования, компетенции и задачи, которые фонд должен выполнять.

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