Песков заявил, что Путин высоко ценит диалог с военкорами

Президент России Владимир Путин высоко ценит диалог с военными корреспондентами.

Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Президент сам высоко ценит диалог с военкорами и будет его продолжать», — сообщил он.

Песков назвал диалог с военкорами важным элементом получения информации с мест.

Ранее официальный представитель российского МИД Мария Захарова на ПМЭФ назвала военкоров современными инфлюэнсерами.

В апреле Путин отметил госнаградами корреспондентов RT Андрея Филатова и Валентина Горшенина.