Песков заявил, что Путин высоко ценит диалог с военкорами
- РИА Новости
Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Президент сам высоко ценит диалог с военкорами и будет его продолжать», — сообщил он.
Песков назвал диалог с военкорами важным элементом получения информации с мест.
Ранее официальный представитель российского МИД Мария Захарова на ПМЭФ назвала военкоров современными инфлюэнсерами.
В апреле Путин отметил госнаградами корреспондентов RT Андрея Филатова и Валентина Горшенина.