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Песков заявил, что Путин высоко ценит диалог с военкорами

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Президент России Владимир Путин высоко ценит диалог с военными корреспондентами.
Песков заявил, что Путин высоко ценит диалог с военкорами
  • РИА Новости

Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Президент сам высоко ценит диалог с военкорами и будет его продолжать», — сообщил он.

Песков назвал диалог с военкорами важным элементом получения информации с мест.

Ранее официальный представитель российского МИД Мария Захарова на ПМЭФ назвала военкоров современными инфлюэнсерами.

В апреле Путин отметил госнаградами корреспондентов RT Андрея Филатова и Валентина Горшенина.

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