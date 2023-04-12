Путин отметил госнаградами корреспондентов RT Филатова и Горшенина
- РИА Новости
Указ президент опубликован на портале правовой информации.
Также президент наградил медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени военкора RT Валентина Горшенина за заслуги в развитии СМИ и многолетнюю добросовестную работу.
В декабре Путин наградил орденом Почёта главного редактора RT Маргариту Симоньян за большой вклад в реализацию государственной информационной политики, активное участие в подготовке и проведении общественно значимых мероприятий, заслуги в области здравоохранения, образования, развития отечественной культуры и многолетнюю добросовестную работу.