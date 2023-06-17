Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

Захарова назвала военкоров современными инфлюэнсерами

Короткая ссылка
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова на ПМЭФ назвала военкоров современными инфлюэнсерами.
Захарова назвала военкоров современными инфлюэнсерами
  • РИА Новости

Об этом пишет РИА Новости.

По её словам, всё, что даётся легковесным методом, когда «бездарность получает внимание и ресурсы», — краткосрочно и ненадолго.

«Придёт другая эпоха, Она уже пришла. Кто сегодня инфлюэнсеры? Военкоры», — подчеркнула Захарова.

Она отметила, что это произошло не только потому, что «они говорят правду», но и потому, что аудитория оценила их готовность рисковать собой.

В апреле президент России Владимир Путин отметил госнаградами корреспондентов RT Андрея Филатова и Валентина Горшенина.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить