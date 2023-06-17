Захарова назвала военкоров современными инфлюэнсерами
- РИА Новости
Об этом пишет РИА Новости.
По её словам, всё, что даётся легковесным методом, когда «бездарность получает внимание и ресурсы», — краткосрочно и ненадолго.
«Придёт другая эпоха, Она уже пришла. Кто сегодня инфлюэнсеры? Военкоры», — подчеркнула Захарова.
Она отметила, что это произошло не только потому, что «они говорят правду», но и потому, что аудитория оценила их готовность рисковать собой.
В апреле президент России Владимир Путин отметил госнаградами корреспондентов RT Андрея Филатова и Валентина Горшенина.