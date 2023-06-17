Захарова назвала военкоров современными инфлюэнсерами

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова на ПМЭФ назвала военкоров современными инфлюэнсерами.

Об этом пишет РИА Новости.

По её словам, всё, что даётся легковесным методом, когда «бездарность получает внимание и ресурсы», — краткосрочно и ненадолго.

«Придёт другая эпоха, Она уже пришла. Кто сегодня инфлюэнсеры? Военкоры», — подчеркнула Захарова.

Она отметила, что это произошло не только потому, что «они говорят правду», но и потому, что аудитория оценила их готовность рисковать собой.

В апреле президент России Владимир Путин отметил госнаградами корреспондентов RT Андрея Филатова и Валентина Горшенина.