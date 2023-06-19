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В подорванном в Крыму автомобиле находился помощник вице-премьера Запорожской области

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В подорванном в Симферополе автомобиле находился помощник вице-премьера по экономическому развитию Запорожской области и по совместительству кандидат в депутаты от «Единой России» Владимир Епифанов.
В подорванном в Крыму автомобиле находился помощник вице-премьера Запорожской области
  • Gettyimages.ru

«Епифанов ехал за рулём «Ленд Крузера», в салоне были ещё его секретарь и охранник. В какой-то момент взорвался установленный в машине газовый баллон. После взрыва чиновник потерял управление автомобилем и врезался в забор», — сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

По его словам, все трое получили сильные ожоги площадью от 30 до 50% тела.

Пострадавших госпитализировали, они получают всю необходимую медпомощь.

Причину взрыва пока установить не удалось, однако, как отметил помощник Епифанова, за день до инцидента газовый баллон проверяли на СТО.

Ранее советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков сообщил о взрыве газового баллона в автомобиле.

В Омске водитель маршрутки погиб в результате столкновения со столбом, четыре пассажира пострадали.

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