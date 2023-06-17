В Омске один человек погиб при столкновении маршрутки со столбом

В Омске водитель маршрутки погиб в результате столкновения со столбом, четыре пассажира пострадали, сообщает областная Госавтоинспекция.

Отмечается, что водитель маршрутного автобуса не справился с управлением и допустил наезд на световую опору и дорожное ограждение.

«В результате ДТП водитель скончался на месте происшествия, четыре его пассажира (три женщины 1985, 1961, 1989 годов рождения), а также несовершеннолетний мальчик 2008 года рождения обратились за медицинской помощью», — говорится в сообщении.

Обстоятельства происшествия выясняются.

Ранее «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти сообщили, что в Петербурге на Выборгском шоссе водитель автомобиля Lada Samara сбил на пешеходном переходе десятилетнего мальчика и скрылся с места происшествия. Ребёнок скончался.