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В Череповце микроавтобус насмерть сбил семилетнего ребёнка

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В Череповце 41-летний водитель микроавтобуса сбил семилетнего мальчика на велосипеде. Ребёнок скончался до приезда скорой помощи.
В Череповце микроавтобус насмерть сбил семилетнего ребёнка
  • РИА Новости

Об этом сообщает Newinform со ссылкой на региональное управление МВД.

Водитель Mercedes-Benz Sprinter совершил наезд на ребёнка, когда тот передвигался на велосипеде.

Обстоятельства и причины ДТП устанавливают сотрудники правоохранительных органов.

Ранее «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти сообщили, что в Петербурге на Выборгском шоссе водитель автомобиля Lada Samara сбил на пешеходном переходе десятилетнего мальчика и скрылся с места происшествия. Ребёнок скончался.

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