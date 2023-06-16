В Череповце микроавтобус насмерть сбил семилетнего ребёнка

В Череповце 41-летний водитель микроавтобуса сбил семилетнего мальчика на велосипеде. Ребёнок скончался до приезда скорой помощи.

Об этом сообщает Newinform со ссылкой на региональное управление МВД.

Водитель Mercedes-Benz Sprinter совершил наезд на ребёнка, когда тот передвигался на велосипеде.

Обстоятельства и причины ДТП устанавливают сотрудники правоохранительных органов.

Ранее «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти сообщили, что в Петербурге на Выборгском шоссе водитель автомобиля Lada Samara сбил на пешеходном переходе десятилетнего мальчика и скрылся с места происшествия. Ребёнок скончался.