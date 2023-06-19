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В автомобиле в пригороде Симферополя взорвался газовый баллон

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В пригороде Симферополя в машине взорвался газовый баллон.
В автомобиле в пригороде Симферополя взорвался газовый баллон
  • РИА Новости

Об этом сообщил советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков.

«В Мирном... взорвался газовый баллон в легковом автомобиле», — написал он в Telegram.

В результате инцидента пострадали три человека, они госпитализированы.

Ранее в пресс-службе Дептранса Москвы сообщили, что автомобиль столкнулся с тремя с лосями на 32-м километре МКАД.

В Омске водитель маршрутки погиб в результате столкновения со столбом, четыре пассажира пострадали.

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