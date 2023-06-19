В автомобиле в пригороде Симферополя взорвался газовый баллон
- РИА Новости
Об этом сообщил советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков.
«В Мирном... взорвался газовый баллон в легковом автомобиле», — написал он в Telegram.
В результате инцидента пострадали три человека, они госпитализированы.
Ранее в пресс-службе Дептранса Москвы сообщили, что автомобиль столкнулся с тремя с лосями на 32-м километре МКАД.
В Омске водитель маршрутки погиб в результате столкновения со столбом, четыре пассажира пострадали.