Число пострадавших при обстреле ВСУ города Валуйки возросло до восьми

Число пострадавших при обстреле города Валуйки Белгородской области возросло до восьми, заявил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Он уточнил, что за сутки украинская армия выпустила по городу 40 артиллерийских снарядов и 14 снарядов из РСЗО «Град».

«Пострадали восемь человек. Ребёнка с переломом ключицы, мужчину с закрытой черепно-мозговой травмой, трёх женщин, две из которых с осколочными ранениями и одна с контузией, бригады скорой помощи доставили в центральную районную больницу», — сообщил Гладков.

Ещё три человека обратились за медпомощью самостоятельно.

По словам главы Минздрава Белгородской области Андрея Иконникова, пострадавшего при обстреле ВСУ города Валуйки ребёнка доставят в больницу Белгорода.

Ранее сообщалось о семи пострадавших.