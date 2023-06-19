Число пострадавших при обстреле ВСУ города Валуйки возросло до восьми
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Он уточнил, что за сутки украинская армия выпустила по городу 40 артиллерийских снарядов и 14 снарядов из РСЗО «Град».
«Пострадали восемь человек. Ребёнка с переломом ключицы, мужчину с закрытой черепно-мозговой травмой, трёх женщин, две из которых с осколочными ранениями и одна с контузией, бригады скорой помощи доставили в центральную районную больницу», — сообщил Гладков.
Ещё три человека обратились за медпомощью самостоятельно.
По словам главы Минздрава Белгородской области Андрея Иконникова, пострадавшего при обстреле ВСУ города Валуйки ребёнка доставят в больницу Белгорода.
Ранее сообщалось о семи пострадавших.