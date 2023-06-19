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Число пострадавших при обстреле ВСУ города Валуйки возросло до восьми

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Число пострадавших при обстреле города Валуйки Белгородской области возросло до восьми, заявил губернатор региона Вячеслав Гладков.
Число пострадавших при обстреле ВСУ города Валуйки возросло до восьми
  • Gettyimages.ru

Он уточнил, что за сутки украинская армия выпустила по городу 40 артиллерийских снарядов и 14 снарядов из РСЗО «Град».

«Пострадали восемь человек. Ребёнка с переломом ключицы, мужчину с закрытой черепно-мозговой травмой, трёх женщин, две из которых с осколочными ранениями и одна с контузией, бригады скорой помощи доставили в центральную районную больницу», — сообщил Гладков.

Ещё три человека обратились за медпомощью самостоятельно.

По словам главы Минздрава Белгородской области Андрея Иконникова, пострадавшего при обстреле ВСУ города Валуйки ребёнка доставят в больницу Белгорода.

Ранее сообщалось о семи пострадавших.

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