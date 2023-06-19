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Гладков: в результате обстрела Валуйского городского округа пострадали семь человек

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В результате обстрела со стороны ВСУ Валуйского городского округа Белгородской области пострадали семь человек, среди них ребёнок.
Гладков: в результате обстрела Валуйского городского округа пострадали семь человек
  • РИА Новости

Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«По предварительным данным, пострадали семь человек, среди них один ребёнок, у него перелом ключицы», — написал он в Telegram.

Кроме того, зафиксированы повреждения в пяти многоквартирных домах и четырёх частных домовладениях.

Ранее сообщалось, что украинские войска обстреляли Киевский и Куйбышевский районы Донецка, выпустив 11 снарядов калибра 155 мм.

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