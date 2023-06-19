Гладков: в результате обстрела Валуйского городского округа пострадали семь человек
- РИА Новости
Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
«По предварительным данным, пострадали семь человек, среди них один ребёнок, у него перелом ключицы», — написал он в Telegram.
Кроме того, зафиксированы повреждения в пяти многоквартирных домах и четырёх частных домовладениях.
Ранее сообщалось, что украинские войска обстреляли Киевский и Куйбышевский районы Донецка, выпустив 11 снарядов калибра 155 мм.