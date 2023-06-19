Гладков: в результате обстрела Валуйского городского округа пострадали семь человек

В результате обстрела со стороны ВСУ Валуйского городского округа Белгородской области пострадали семь человек, среди них ребёнок.

Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«По предварительным данным, пострадали семь человек, среди них один ребёнок, у него перелом ключицы», — написал он в Telegram.

Кроме того, зафиксированы повреждения в пяти многоквартирных домах и четырёх частных домовладениях.

Ранее сообщалось, что украинские войска обстреляли Киевский и Куйбышевский районы Донецка, выпустив 11 снарядов калибра 155 мм.