Пострадавшего при обстреле ВСУ города Валуйки ребёнка доставят в больницу Белгорода

Ребёнка, который пострадал при обстреле города Валуйки со стороны ВСУ, госпитализируют в Белгороде, заявил глава Минздрава Белгородской области Андрей Иконников.

«Ребёнок в состоянии средней тяжести, перелом ключицы. Госпитализируется в детскую областную клиническую больницу», — цитирует его РИА Новости.

По словам Иконникова, операция предстоит несложная, нужды в транспортировке в Москву нет.

Ещё шесть человек наблюдаются в Валуйской ЦРБ с лёгкими ранениями.

Ранее стало известно, что в результате обстрела со стороны ВСУ Валуйского городского округа Белгородской области пострадали семь человек, среди них ребёнок.

Кроме того, зафиксированы повреждения в пяти многоквартирных домах и четырёх частных домовладениях.