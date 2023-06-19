Пострадавшего при обстреле ВСУ города Валуйки ребёнка доставят в больницу Белгорода
- РИА Новости
«Ребёнок в состоянии средней тяжести, перелом ключицы. Госпитализируется в детскую областную клиническую больницу», — цитирует его РИА Новости.
По словам Иконникова, операция предстоит несложная, нужды в транспортировке в Москву нет.
Ещё шесть человек наблюдаются в Валуйской ЦРБ с лёгкими ранениями.
Ранее стало известно, что в результате обстрела со стороны ВСУ Валуйского городского округа Белгородской области пострадали семь человек, среди них ребёнок.
Кроме того, зафиксированы повреждения в пяти многоквартирных домах и четырёх частных домовладениях.