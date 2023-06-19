Володин заявил, что возможности вернуться у уехавших из России может и не быть

Сегодня у покинувших Россию граждан есть возможность вернуться, но завтра её может не быть, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

По его словам, чтобы понять обстановку вокруг уехавших, достаточно ознакомиться с высказыванием президента Чехии — он предложил проживающих за границей россиян отправить в концлагеря.

В свете подобных заявлений Володин призвал россиян задуматься о том, что их ждёт за рубежом.

«Учитывая происходящее, правильно наконец включить голову: сегодня есть возможность вернуться, завтра при той истерии, которая нагнетается в Западной Европе, может её уже не быть», — сказал он.

Ранее Володин сообщил, что более половины уехавших за границу после начала СВО россиян уже вернулись.

Зампредседателя российского Совета безопасности Дмитрий Медведев высказал мнение, что возвращения к «светлому» европейскому прошлому для уехавших не будет, сегодня Россия — совсем другая страна.