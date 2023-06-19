Володин: более половины уехавших за границу после начала СВО россиян уже вернулись

Более половины уехавших за границу после начала спецоперации россиян уже вернулись. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

«Более половины граждан России, уехавших после февраля 2022 года, уже вернулись в Россию», — написал он в Telegram.

По его словам, многие уехавшие столкнулись с отношением к себе «как ко второму сорту».

Ранее заместитель председателя российского Совета безопасности Дмитрий Медведев высказал мнение, что возвращения к «светлому» европейскому прошлому для уехавших не будет, сегодня Россия — совсем другая страна.