Володин: более половины уехавших за границу после начала СВО россиян уже вернулись
- РИА Новости
«Более половины граждан России, уехавших после февраля 2022 года, уже вернулись в Россию», — написал он в Telegram.
По его словам, многие уехавшие столкнулись с отношением к себе «как ко второму сорту».
Ранее заместитель председателя российского Совета безопасности Дмитрий Медведев высказал мнение, что возвращения к «светлому» европейскому прошлому для уехавших не будет, сегодня Россия — совсем другая страна.