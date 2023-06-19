Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

Володин: более половины уехавших за границу после начала СВО россиян уже вернулись

Короткая ссылка
Более половины уехавших за границу после начала спецоперации россиян уже вернулись. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
Володин: более половины уехавших за границу после начала СВО россиян уже вернулись
  • РИА Новости

«Более половины граждан России, уехавших после февраля 2022 года, уже вернулись в Россию», — написал он в Telegram.

По его словам, многие уехавшие столкнулись с отношением к себе «как ко второму сорту».

Ранее заместитель председателя российского Совета безопасности Дмитрий Медведев высказал мнение, что возвращения к «светлому» европейскому прошлому для уехавших не будет, сегодня Россия — совсем другая страна.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить